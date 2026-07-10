最強之盾對決黃金一代！西班牙8強硬撼比利時
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2026世界盃8強賽事進入白熱化階段，歐洲國家盃冠軍西班牙將與「歐洲紅魔」比利時上演生死戰。西班牙在本屆賽事展現出滴水不漏的防守，而比利時則在淘汰賽階段找回進攻火力，這場「最強之盾」與「黃金一代」的對決成為全球球迷的焦點。
西班牙防線堅不可摧
西班牙國家隊至今在世界盃5場比賽中保持不敗，並且未失一球。在主教練迪拉富安迪 (Luis de la Fuente) 的帶領下，中場核心洛迪 (Rodri Hernandez) 調度出色，門將烏尼西蒙 (Unai Simón) 至今僅需作出6次撲救，防線表現堪稱完美。雖然前鋒線進球效率仍有提升空間，但穩固的防守讓對手難以越雷池半步。
比利時黃金一代背水一戰
另一邊廂，比利時在16強以4:1大勝共同主辦國美國，士氣大振。陣中主力如迪布尼 (Kevin De Bruyne)、托沙 (Leandro Trossard) 及前鋒盧卡古 (Romelu Lukaku) 狀態回勇。盧卡古更將這場8強戰比喻為2018年擊敗巴西的經典戰役，強調球隊必須踢出完美表現才能晉級。這場比賽極可能是比利時「黃金一代」爭奪大力神盃的最後機會。
傷兵與陣容調整成關鍵
在陣容方面，西班牙新星耶馬爾 (Lamine Yamal) 傷癒復出後仍在尋找最佳狀態，教練團期望他在進攻端能有突破性發揮。而比利時則面臨中場大將奧拿拿 (Amadou Onana) 因膝傷缺陣的隱憂，預計迪布尼將重返正選陣容以穩定中場控制力。兩軍將於即將到來的8強賽事中全力爭奪準決賽席位。
資料或影片來源：原文刊於新假期