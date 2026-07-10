最強之盾對決黃金一代！西班牙8強硬撼比利時

2026世界盃8強賽事進入白熱化階段，歐洲國家盃冠軍西班牙將與「歐洲紅魔」比利時上演生死戰。西班牙在本屆賽事展現出滴水不漏的防守，而比利時則在淘汰賽階段找回進攻火力，這場「最強之盾」與「黃金一代」的對決成為全球球迷的焦點。