耶馬爾霸氣嗆法國：該怕是我們！
廣告
2026世界盃8強賽，西班牙以2:1擊敗比利時成功晉級4強。賽後，西班牙新星耶馬爾（Lamine Yamal）展現強大自信，直言西班牙無懼任何對手，並向即將在準決賽交鋒的法國隊發出挑釁。
淘汰賽「麥巴比剋星」誕生
耶馬爾在淘汰賽階段面對法國球星麥巴比（Kylian Mbappé）保持全勝紀錄。數據顯示，無論是歐洲國家盃還是各項盃賽決賽，耶馬爾在過去5次與麥巴比的正面交鋒中均取得勝利。面對即將到來的4強大戰，耶馬爾毫不客氣地表示，若法國隊感到恐懼，那對手正是西班牙。
主帥力挺：我們是唯一能連勝法國球隊
西班牙主教練迪拉富安迪（Luis de la Fuente）同樣對球隊充滿信心，並向法國隊發出警告。他強調，西班牙是目前世界上唯一一支有能力連續兩次擊敗法國的隊伍，這場對決將是兩支頂級強隊的正面碰撞。
朗尼：他還未展現最佳狀態
英格蘭名宿朗尼（Wayne Rooney）在評論中指出，儘管耶馬爾帶傷上陣，但他對球隊的戰術價值極高。他不僅能吸引防守球員，為隊友創造空間，更在關鍵時刻展現出超齡的冷靜。朗尼認為，球迷尚未見到最巔峰的耶馬爾，但其閃光時刻已足以改變戰局。
資料或影片來源：原文刊於新假期