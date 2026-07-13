世界盃｜耶馬爾對戰麥巴比8勝紀錄？西法大戰新舊世代交鋒

世界盃四強戰火即將點燃，西班牙與法國的對決不僅是兩支強隊的碰撞，更是新舊世代的權力交接。今日剛滿19歲的西班牙小將耶馬爾（Lamine Yamal），將正面迎戰法國隊長麥巴比（Kylian Mbappé）。