世界盃｜西班牙皇室全家總動員慶祝晉級！
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西班牙國家隊喺世界盃四強賽事中，憑藉出色嘅團隊戰術，成功擊敗法國，相隔16年再次殺入決賽。賽後唔單止球員興奮，連西班牙皇室一家都難掩激動心情，場面非常感人。
團隊精神勝過一切
領隊迪拉富安迪（Luis de la Fuente）賽後強調，球隊嘅成功在於「團隊」（equipo）嘅力量。面對強敵，佢哋展現出教科書級別嘅傳控與攻防節奏，證明咗團結一心先係贏波關鍵。迪拉富安迪更表示，能夠為成千上萬嘅西班牙家庭帶來歡樂，係佢作為領隊最大嘅榮幸。
皇室一家溫馨打氣
國王費利佩六世（Felipe VI）同王后萊蒂西亞（Reina Letizia），帶埋兩位公主萊昂諾爾（Princesa Leonor）同索菲婭（Princesa Sofía）一齊觀賽。官方社交平台發布嘅影片中，見到佢哋由緊張觀戰到入球後振臂歡呼，最後感動相擁，場面非常溫馨。國王更感性發文，感謝球隊帶嚟呢段精彩旅程，並鼓勵球員為冠軍而戰。
決賽對決阿根廷
西班牙將會喺當地時間19號，喺紐約同阿根廷爭奪冠軍寶座。國王已經承諾會親自飛往現場，為國家隊打氣，全國上下亦都集氣，期待球隊能夠延續團結精神，捧走冠軍獎盃。
資料或影片來源：原文刊於新假期