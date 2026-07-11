西班牙絕殺神兵！美連奴數據直逼夏蘭特

2026年世界盃八強賽事戰況激烈，西班牙以2：1擊敗比利時，成功晉級四強。這場勝仗的關鍵人物，正是後備上陣的美連奴（Mikel Merino）。他在比賽末段的絕殺入球，不僅展現了頂級的門前觸覺，更讓外界重新審視這位阿仙奴中場的戰術價值。