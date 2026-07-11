西班牙絕殺神兵！美連奴數據直逼夏蘭特
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2026年世界盃八強賽事戰況激烈，西班牙以2：1擊敗比利時，成功晉級四強。這場勝仗的關鍵人物，正是後備上陣的美連奴（Mikel Merino）。他在比賽末段的絕殺入球，不僅展現了頂級的門前觸覺，更讓外界重新審視這位阿仙奴中場的戰術價值。
數據證明：效率僅次於夏蘭特
根據賽後數據統計，美連奴在本屆世界盃的每90分鐘預期入球值（xG）高達1.01。這項數據在所有參賽球員中排名第二，僅次於挪威前鋒夏蘭特（Erling Haaland）。這意味著只要給予他足夠的上陣時間，他便能轉化為極具威脅的進攻點，其門前效率之高，令不少英格蘭名宿感到震驚。
難以傳授無球跑動
英格蘭名宿禾諾克（Stephen Warnock）在賽後分析中指出，美連奴的絕殺並非偶然，而是源於他對皮球落點的敏銳直覺，以及在禁區內極致的冷靜。據悉，阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）對其無球跑動能力評價極高，甚至認為他具備出任中鋒的潛質。這種頂級的跑位意識，正是他成為西班牙陣中「後備奇兵」的核心優勢。
四強硬撼法國
隨著西班牙挺進四強，接下來將面對強敵法國。美連奴在有限的上陣時間內，展現出比正選球員更具決定性的影響力。這場即將到來的硬仗，這位秘密武器將如何發揮，將成為西班牙能否衝擊決賽的關鍵變數。
資料或影片來源：原文刊於新假期