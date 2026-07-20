曾經失業18個月幾乎放棄足球如今卻站在世界之巔這位冠軍教頭逆襲比電影更勵志

西班牙在2026年美加墨世界盃奪冠，除了球員的精湛表現，背後靈魂人物——主教練迪拉富安迪（Luis de la Fuente）的經歷更令人動容。這不僅是一場足球勝利，更是一個關於堅持與絕地反擊的真實故事。