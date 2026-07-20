曾經失業18個月幾乎放棄足球如今卻站在世界之巔這位冠軍教頭逆襲比電影更勵志
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西班牙在2026年美加墨世界盃奪冠，除了球員的精湛表現，背後靈魂人物——主教練迪拉富安迪（Luis de la Fuente）的經歷更令人動容。這不僅是一場足球勝利，更是一個關於堅持與絕地反擊的真實故事。
從失業到世界冠軍距離
2013年，迪拉富安迪被艾拉維斯解僱後，陷入了長達18個月的失業低潮。當時的他幾乎準備放棄足球，甚至害怕被圈內人遺忘。就在人生最迷茫的時刻，他在報紙上看到一則西班牙足總徵求U19教練的廣告。他抱著「沒什麼好失去」的心態撥出了一通電話，沒想到這一通電話，竟成為他日後登上世界之巔的起點。
「塑造人」比戰術更重要
迪拉富安迪的執教哲學核心並非單純的戰術佈局，而是「塑造人」。他強調教育、價值觀與原則，將球隊打造成一個真正的「大家庭」。這種以人為本的帶隊方式，讓他與球員之間建立了深厚的信任。事實上，他不僅是教練，更是許多頂尖球星的導師，連阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）都曾是他的學生。
永遠看向下一場比賽
面對外界曾經的質疑，他用歐國聯、歐國盃以及世界盃冠軍作出了最有力的回應。即便站在世界足球的頂峰，他依然保持謙遜。當被問及奪冠後的感受，他沒有沉溺於榮耀，而是平靜地說：「我們現在還有什麼比賽還沒贏？九月的下一場比賽。」這就是迪拉富安迪，一位永遠專注於當下與未來的冠軍教頭。
資料或影片來源：原文刊於新假期