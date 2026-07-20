西班牙奪冠紋身誓言曝光！主帥：你們選錯目標
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2026年美加墨世界盃決賽圓滿落幕，西班牙以1比0擊敗衛冕冠軍阿根廷，時隔16年再度捧起大力神盃。賽後除了精彩戰術，球員賽前許下的「紋身誓言」更成為熱話。
奪冠紋身誓言：主帥幽默回應
賽前，古古列拿（Marc Cucurella）等多名球員曾承諾，若成功奪冠，便會將主帥迪拉富安迪（Luis de la Fuente）的肖像紋在身上。面對球員的「熱情」，迪拉富安迪笑言：「他們選錯目標了。我這個年紀已經不適合紋身，但這群年輕人言出必行，我為他們的品格感到自豪。」
完美封鎖美斯：戰術執行力致勝
西班牙能零封阿根廷，關鍵在於教練團的精密部署。迪拉富安迪指出，戰術核心在於將阿根廷所有進攻球員隔絕在禁區外，球員展現了極高的紀律性，讓對手全場無射門中目標紀錄。
銘記前輩教誨：保持冷靜
在費蘭托利斯（Ferran Torres）攻入致勝球後，迪拉富安迪時刻謹記2010年冠軍主帥迪保斯基（Vicente del Bosque）的告誡，要求球員在完場哨響前保持高度專注。目前球隊正沉浸在奪冠喜悅中，至於未來規劃，則留待日後再作打算。
資料或影片來源：原文刊於新假期