贏波輸品？阿根廷決賽醜態盡現
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西班牙喺世界盃決賽以1-0擊敗阿根廷奪冠，本應係普天同慶嘅時刻，但賽後阿根廷球員嘅粗暴行為卻成為焦點，甚至被多位球評家狠批「輸波輸品」。
耶馬舉牌嘲諷柏利迪斯
西班牙新星耶馬（Lamine Yamal）喺馬德里嘅勝利巡遊上，舉起寫有「Velada del ano VII: Paredes vs Gavi」嘅標語，直接嘲諷阿根廷中場柏利迪斯（Leandro Paredes）喺決賽中對加維（Gavi）嘅粗暴推撞。呢個舉動反映出西班牙球員對阿根廷喺場上嘅惡劣行徑極度不滿。
決賽場上醜態盡現
阿根廷喺決賽中多次出現爭議動作，柏利迪斯先後襲擊艾歷加西亞（Eric García）同加維，而安素費南迪斯（Enzo Fernández）亦因對古巴斯（Marc Cucurella）嘅粗野犯規領紅被逐。儘管安素費南迪斯賽後聲稱球隊係以「最佳方式」代表國家，但呢種說法並未得到外界認同。
球評家狠批：令人作嘔
多位球評家對阿根廷嘅表現感到震驚。朗尼（Wayne Rooney）直言阿根廷嘅行為「可悲」，並批評佢哋輸波後缺乏風度；祖赫特（Joe Hart）更形容呢種行為「令人作嘔」。就連美斯（Lionel Messi）喺比賽末段試圖令古古雷亞（Marc Cucurella）被罰下嘅舉動，亦遭到朗尼批評為「絕望嘅表現」。
冠軍嘅慶祝與反思
相比之下，西班牙隊喺奪冠後選擇以更體面嘅方式慶祝，球員喺回程途中唱歌慶祝，隨後低調返回酒店。呢場決賽除咗係足球技術嘅較量，亦引發咗關於體育精神嘅激烈討論，究竟「贏波」係咪大過一切？
資料或影片來源：原文刊於新假期