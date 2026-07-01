百萬人湧入馬德里！西班牙奪冠凱旋場面震撼
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西班牙國家隊在世界盃決賽中，以一球之差擊敗阿根廷，歷史性奪得冠軍。這場勝利不僅讓全國陷入瘋狂，更預計將有超過一百萬名球迷湧入馬德里市中心，迎接這支「狂牛兵團」凱旋歸來。
英雄式歡迎，萬人空巷
球隊在決賽後隨即啟程，於當地時間星期一下午抵達馬德里巴拉哈斯機場。隊長洛迪（Rodri）步出機艙時，高舉象徵最高榮譽的獎盃，脖子上掛著金牌，現場數百名球迷早已穿上紅黃色球衣，揮舞國旗迎接英雄歸來，氣氛極度高漲。
皇室接見，巡遊慶祝
球隊抵達後行程緊湊，隨即前往薩蘇埃拉宮獲國王費利佩（King Felipe）及王后萊蒂西亞（Queen Letizia）接見，隨後轉往首相府與首相桑切斯（Pedro Sánchez）會面。緊接著，球隊將乘坐開篷巴士展開勝利巡遊，穿越馬德里市區，與市民共享奪冠喜悅。
西貝萊斯廣場狂歡
慶祝活動的最高潮將在西貝萊斯廣場（Plaza de Cibeles）上演。現場將設有音樂表演，預計將吸引超過百萬人聚集，共同慶祝這歷史性的一刻。馬德里市長阿爾梅達（José Luis Martínez Almeida）表示，首都已做好準備，為國家隊舉辦一場實至名歸的歡迎儀式，讓這份喜悅傳遍全國。
資料或影片來源：原文刊於新假期