世界盃奪冠巡遊變政治騷？費蘭托利斯戴「MAGA」帽致敬特朗普
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西班牙剛奪得世界盃冠軍，本應是普天同慶的時刻，但前鋒費蘭托利斯（Ferran Torres）的一個舉動，卻讓這場勝利巡遊瞬間變成了政治話題。
勝利巡遊戴「MAGA」帽
在馬德里的勝利巡遊中，費蘭托利斯赤膊上陣，頭上戴著一頂印有「讓西班牙再次偉大」（Make Spain Great Again）的紅色鴨舌帽。這顯然是在模仿美國前總統特朗普（Donald Trump）的標誌性口號，這一舉動在網上引起了極大迴響，有人認為這只是幽默的慶祝方式，亦有人批評他不應將政治帶入體育。
特朗普頒獎禮尷尬現身
這場風波的背景，源於早前在大都會人壽體育場舉行的決賽。特朗普當日以嘉賓身份出席，並與國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）一同頒獎。然而，特朗普在頒獎儀式上的出現顯得格格不入，甚至遭到現場觀眾喝倒采。當時恩芬天奴似乎試圖引導他離開球員身邊，場面極度尷尬。
體育與政治界線
西班牙以1-0擊敗阿根廷奪冠，本是球員的榮耀時刻，但隨著費蘭托利斯的「致敬」行為，焦點似乎被轉移了。究竟體育賽事應否與政治掛鉤？這場「MAGA」帽風波，無疑為這屆世界盃增添了不少爭議色彩。
資料或影片來源：原文刊於新假期