世界盃八強：新舊世代終極對決

世界盃八強名單正式出爐，賽事進入白熱化階段。今屆半準決賽不僅是球隊之間的較量，更是一場「新舊秩序」的正面對決。無論是美斯 (Lionel Messi)、麥巴比 (Kylian Mbappé) 等巨星的傳承，還是夏蘭特 (Erling Haaland)、比寧咸 (Jude Bellingham) 等新生代的強勢崛起，都將在單敗淘汰的殘酷舞台上被無限放大。