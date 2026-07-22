世界盃決賽淪為格鬥場？阿根廷球員粗暴行為惹眾怒西班牙球星加維竟公開護航這番言論引發全網熱議！
廣告
世界盃決賽本應是足球最高殿堂的對決，然而在周日的賽事中，阿根廷以0-1不敵西班牙後，球場卻演變成混亂的格鬥場。賽事尾段火藥味極濃，多名球員捲入肢體衝突，令這場決賽蒙上陰影。
決賽淪為格鬥場
阿根廷隊在整場比賽中表現出極強的侵略性，情況在比賽尾段失控。安素費南迪斯（Enzo Fernandez）因粗野攔截被罰紅牌出場，隨後柏利迪斯（Leandro Paredes）更被指掐住艾歷加西亞（Eric Garcia）的脖子，並將加維（Gavi）推倒在地。摩連拿（Nahuel Molina）與洛迪（Rodri）之間亦發生衝突，場面極度混亂。
加維驚人言論
面對阿根廷球員的粗暴行為，西班牙球星加維在賽後受訪時的反應卻出人意料。他並未對對手的行為進行嚴厲譴責，反而呼籲外界寬大處理。加維認為，雖然這對年輕球迷而言並非良好示範，但這類身體對抗與侵略性，本質上就是足球的一部分。他強調，球證已在場上作出判決，事件應到此為止。
體育精神備受質疑
加維的言論隨即引發廣泛討論。多位球評人如米卡李察士（Micah Richards）及祖赫特（Joe Hart）均對阿根廷球員的行為表示強烈不滿，形容其表現「令人尷尬」且「令人作嘔」。朗尼（Wayne Rooney）亦批評阿根廷隊缺乏風度。目前，國際足協（FIFA）已針對賽後的混亂行為展開調查，涉事球員或面臨紀律處分。
資料或影片來源：原文刊於新假期