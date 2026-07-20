世界盃另類英雄：邊個係你心目中嘅黑馬？
廣告
每屆世界盃除咗爭標熱門，最令人津津樂道嘅往往係嗰啲「另類英雄」（Cult Heroes）。佢哋未必係金球獎得主，但憑住奮鬥故事、戲劇性表現，甚至係意想不到嘅反彈，成功俘虜球迷嘅心。今屆賽事，又有邊幾位球員成為咗大家嘅談論焦點？
耶耶薛圖（Yaya Sithole）：從災難到救贖
南非中場耶耶薛圖嘅開局絕對係一場噩夢，對陣墨西哥時嘅失誤導致失球，下半場仲要領紅牌被逐。但足球最迷人嘅地方就係「反彈」，佢喺隨後擊敗南韓嘅關鍵戰役中交出頂級表現，帶領球隊殺入淘汰賽。呢種由谷底反彈嘅故事，絕對係今屆嘅經典。
禾仙夏（Vozinha）：40歲嘅門神傳奇
佛得角嘅40歲門將禾仙夏，上季仲喺葡萄牙乙組聯賽打滾，今夏卻成為咗西班牙鋒線嘅噩夢。佢喺分組賽零封西班牙，助球隊以不敗姿態出線，甚至喺32強將阿根廷逼入加時賽。呢位老將嘅表現，證明咗年齡只係一個數字，只要夠拼，隨時可以創造奇蹟。
迪積史賓斯（Djed Spence）：由「災難」變身「卡富」
英格蘭閘位球員迪積史賓斯嘅轉變令人嘖嘖稱奇。分組賽階段，佢喺杜曹嘅戰術體系下顯得手忙腳亂，被視為防線隱憂。點知去到淘汰賽，佢突然脫胎換骨，戴住下巴護帶嘅佢，防守硬淨、助攻凌厲，簡直係「卡富上身」。佢對古利安奴施蒙尼嗰記滑鏟，相信唔少球迷至今仍歷歷在目。
資料或影片來源：原文刊於新假期