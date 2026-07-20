世界盃另類英雄：邊個係你心目中嘅黑馬？

每屆世界盃除咗爭標熱門，最令人津津樂道嘅往往係嗰啲「另類英雄」（Cult Heroes）。佢哋未必係金球獎得主，但憑住奮鬥故事、戲劇性表現，甚至係意想不到嘅反彈，成功俘虜球迷嘅心。今屆賽事，又有邊幾位球員成為咗大家嘅談論焦點？