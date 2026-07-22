ESPN 評選世界盃「最令人失望 11 人」陣容出爐！尼馬竟然榜上有名？球迷炸鍋！
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2026 年世界盃正式落幕，幾家歡樂幾家愁。除了場上表現亮眼的球星外，不少賽前備受期待的巨星卻在賽事中表現低迷，甚至成為球隊的負擔。體育權威媒體 ESPN 近日公佈了一份「最令人失望 11 人」陣容，多位傳統強隊的王牌球星皆榜上有名，引發球迷熱烈討論。
尼馬被批「錯誤徵召」
在這份名單中，巴西巨星尼馬（Neymar）成為焦點。評論直指其入選完全是個錯誤，考慮到他長期受傷病困擾，整屆賽事僅上陣 37 分鐘，不僅未能發揮作用，更佔用了年輕球員祖奧柏度（João Pedro）的徵召名額，被認為是巴西隊本屆賽事的一大敗筆。
防線與中場大將集體失靈
除了尼馬，多位防守與中場核心亦表現失準。荷蘭隊長雲迪克（Virgil van Dijk）因防線漏洞百出及互射 12 碼時未挺身而出而入選；德國隊長甘美治（Joshua Kimmich）則因戰術調度不當，在右後衛位置上陷入苦戰。此外，葡萄牙的般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）未能將球會的火熱狀態帶到國際賽場，同樣被點名批評。
眾星表現未如預期
名單中還包括烏拉圭門將梅斯利拿（Fernando Muslera）、中場華維迪（Federico Valverde），以及英格蘭的古希（Marc Guéhi）與尼高奧拉利（Nico O’Reilly）。前鋒線上，德國新星域斯（Florian Wirtz）與美國隊長普列錫（Christian Pulisic）亦因在關鍵時刻「神隱」或狀態下滑，被列入這份令人遺憾的陣容之中。這份名單不僅是對球員表現的檢討，也反映出各支強隊在戰術與選人上的隱憂。
資料或影片來源：原文刊於新假期