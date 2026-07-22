ESPN 評選世界盃「最令人失望 11 人」陣容出爐！尼馬竟然榜上有名？球迷炸鍋！

2026 年世界盃正式落幕，幾家歡樂幾家愁。除了場上表現亮眼的球星外，不少賽前備受期待的巨星卻在賽事中表現低迷，甚至成為球隊的負擔。體育權威媒體 ESPN 近日公佈了一份「最令人失望 11 人」陣容，多位傳統強隊的王牌球星皆榜上有名，引發球迷熱烈討論。