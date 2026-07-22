世界盃決賽收視碾壓NFL！6200萬人見證歷史時刻
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西班牙擊敗阿根廷奪冠，這場決賽不僅在球場上精彩，在美國電視收視數據上更寫下歷史新一頁。
6200萬人見證！收視創歷史新高
根據最新數據，這場在美國大都會人壽體育場舉行的決賽，透過 Fox、Telemundo 及 Peacock 等平台轉播，平均吸引了超過 6200 萬名觀眾收看。單是 Fox 電視台的平均收視人數就高達 3893 萬，最高峰時段更突破 5168 萬，成為美國史上收視率最高的世界盃決賽。
足球收視碾壓 NFL 常規賽
最令人震驚的是，這項數據已經超越了 2025 年賽季除超級碗（Super Bowl）以外的所有 NFL 常規賽轉播。即使是傳統上收視極高的感恩節賽事，也被這次世界盃決賽的數據比下去。這不僅是足球運動在美國影響力擴大的證明，更顯示出這項運動正逐步改變美國體育市場的版圖。
賽事熱度持續不減
儘管美國國家隊在十六強止步，但美國球迷對賽事的熱情並未減退。整屆賽事平均每場有 773.7 萬人觀看，較 2022 年卡塔爾世界盃大幅增長 116%。英格蘭對法國的季軍戰同樣創下 1313 萬人的收視紀錄，顯示足球在美國的受歡迎程度正處於前所未有的高峰。
資料或影片來源：原文刊於新假期