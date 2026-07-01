世界盃16強最佳陣容：美斯夏蘭特領銜誰是你MVP？
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2026世界盃16強賽事圓滿結束，八強席位正式誕生。數據網站近日公佈了16強的最佳陣容，多位球星憑藉關鍵表現入選，引發球迷熱烈討論。
巨星領銜與黑馬崛起
美斯 (Lionel Messi) 雖然在比賽中曾射失十二碼，但憑藉助攻與入球，依然強勢入選。挪威神鋒夏蘭特 (Erling Haaland) 延續火熱狀態，以7個入球成為焦點。英格蘭的比寧咸 (Jude Bellingham) 在對陣中展現統治力，梅開二度成為球隊晉級功臣。
防線上關鍵人物
摩洛哥成為本次最佳陣容的大贏家，夏基美 (Achraf Hakimi) 與馬沙拉奧 (Noussair Mazraoui) 兩位閘位球員憑藉出色的防守數據入選。阿根廷的羅美路 (Cristian Romero) 與法國的烏柏美卡奴 (Dayot Upamecano) 則在後防線上築起高牆，成功抵禦對手攻勢。
誰才是你心中MVP？
這份陣容涵蓋了多個國家的核心球員，從瑞士門將高比爾 (Gregor Kobel) 的神勇撲救，到比利時新星迪基迪拉尼 (Charles De Ketelaere) 的高效表現，每一位球員都為球隊晉級立下汗馬功勞。然而，足球賽事充滿變數，這份數據統計下的最佳陣容，是否真的代表了場上最亮眼的球員？
資料或影片來源：原文刊於新假期