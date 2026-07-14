世界盃八強最佳陣容：數據專家選出美斯與麥巴比領銜但這名英格蘭球員憑什麼入選？
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世界盃賽事進入白熱化階段，隨著八強戰結束，數據分析平台 Sofascore 公佈了本輪的最佳陣容。這份名單不僅反映了球員在場上的數據貢獻，更引發了關於「數據 vs. 表現」的熱烈討論。
麥巴比與美斯領銜鋒線
毫無懸念，阿根廷隊長美斯 (Lionel Messi) 與法國球星麥巴比 (Kylian Mbappé) 雙雙入選鋒線。美斯在對陣瑞士的比賽中再次展現核心價值，貢獻助攻並成為賽事至今評分最高的球員；而麥巴比則在對陣摩洛哥時取得入球，將其世界盃生涯入球數提升至 20 球，兩人在金靴獎的爭奪戰中依然勢均力敵。
爭議之選：迪積史賓斯憑什麼入選？
在眾多星級球員中，英格蘭後衛迪積史賓斯 (Djed Spence) 的入選成為了最大話題。儘管他在對陣挪威的八強賽中僅以後備身份上陣 34 分鐘，但數據顯示他在有限時間內創造了兩次入球機會，並貢獻了關鍵的攔截與截擊。這種「效率至上」的數據表現，讓他力壓眾多踢滿全場的球員進入最佳陣容。
穩健防線與中場控制
除了鋒線球星，法國中堅烏柏美簡奴 (Dayot Upamecano) 與阿根廷中堅利辛度馬天尼斯 (Lisandro Martinez) 憑藉穩健的防守表現入選，成為球隊晉級四強的基石。中場方面，西班牙的洛迪 (Rodri) 以高達 94% 的傳球成功率主導比賽節奏，證明了中場控制力在淘汰賽中的決定性價值。
四強大戰一觸即發
隨著八強賽塵埃落定，世界盃四強對陣已經出爐。英格蘭將與阿根廷正面交鋒，而法國則會迎戰西班牙。數據分析雖然能反映球員狀態，但接下來的四強賽事將考驗各隊在極大壓力下的心理素質與戰術執行力。
資料或影片來源：原文刊於新假期