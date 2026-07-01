世界盃決賽淪為演唱會？球迷：悶到瞓著！
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今屆世界盃決賽，FIFA 誓要將足球變成一場極致嘅「美式騷」，結果卻令唔少球迷大失所望。當音樂表演多過入球，當政治人物搶走球員風頭，呢場足球盛事究竟仲剩低幾多純粹？
足球定係演唱會？
決賽前嘅「閉幕典禮」排場大到驚人，由 iShowSpeed、Post Malone 到麥當娜、BTS 等巨星輪流上陣，甚至連湯告魯斯（Tom Cruise）都現身發表激昂演講。成個賽事節奏被大量音樂表演同贊助儀式打斷，連英格蘭名宿朗尼（Wayne Rooney）都忍唔住公開批評呢場騷「好垃圾」。對於想睇波嘅球迷嚟講，呢種過度包裝嘅商業味，簡直係喧賓奪主。
悶到抽筋嘅 120 分鐘
撇開場外嘅花巧，球場上嘅 120 分鐘卻令人昏昏欲睡。西班牙雖然控球能力強，但門前缺乏致命一擊；阿根廷則過分依賴 39 歲嘅美斯（Lionel Messi），戰術單調。整場比賽節奏緩慢，直到加時階段費倫托利斯（Ferran Torres）先打破僵局。對於一場世界盃決賽嚟講，呢種沉悶嘅過程，同賽前鋪天蓋地嘅宣傳形成強烈對比。
商業味濃，足球變質
賽後頒獎禮更將「美式風格」推向極致，特朗普（Donald Trump）嘅出現引發全場噓聲，甚至試圖喺頒獎畫面中搶鏡。FIFA 成功上演了一場「超級碗」式嘅大騷，但代價卻係犧牲咗足球本身嘅靈魂。當世界盃變成一場大雜燴，真正嘅足球比賽反而變得可有可無，呢種轉變，究竟係進步定係倒退？
資料或影片來源：原文刊於新假期