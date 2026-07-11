世界盃八強戰況：比利時門將失誤送西班牙晉級英格蘭迎戰挪威
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世界盃八強戰況激烈，西班牙憑藉對手門將的致命失誤，驚險擊敗比利時殺入四強。與此同時，今晚焦點將轉移至邁阿密，英格蘭將與挪威上演一場重量級前鋒對決。
比利時門將送大禮，西班牙幸運晉級
比利時正選門將高圖爾斯 (Thibaut Courtois) 因傷退下火線，後備入替的林文斯 (Senne Lammens) 臨危受命卻出現致命失誤，將球送到美連奴 (Mikel Merino) 腳下，讓西班牙成功奠定勝局。比利時雖然由迪基迪拉亞 (Charles De Ketelaere) 破蛋，但最終仍以 1:2 飲恨出局。
簡尼對夏蘭特，英格蘭硬撼挪威
今晚另一場八強大戰，英格蘭將在邁阿密迎戰挪威。英格蘭中場迪勤·賴斯 (Declan Rice) 近日受病患困擾，能否正選上陣仍是未知之數。這場比賽的最大賣點，莫過於簡尼 (Harry Kane) 與夏蘭特 (Erling Haaland) 這兩位頂級中鋒的正面交鋒，雙方都渴望帶領球隊晉級並爭奪金靴獎。
阿根廷力爭四強席位
衛冕冠軍阿根廷將在堪薩斯城迎戰瑞士。雖然阿根廷在淘汰賽階段表現稍顯驚險，但球隊核心美斯 (Lionel Messi) 狀態火熱，與麥巴比 (Kylian Mbappe) 並列射手榜首位。面對表現穩健的瑞士，阿根廷必須提升表現，才能避免再次陷入苦戰。
資料或影片來源：原文刊於新假期