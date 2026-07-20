美斯C朗時代正式落幕？世界盃後誰能接過球壇第一人權杖？
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2026世界盃塵埃落定，這不僅是一場賽事的結束，更標誌著統治球壇近20年的「美斯、C朗時代」正式畫上句號。當兩大傳奇逐漸退居幕後，新一代球星已蓄勢待發，準備爭奪全球第一人的寶座。
麥巴比：最接近王位現役第一人
麥巴比（Kylian Mbappé）在本屆賽事以10個入球強勢奪下金靴獎，連續兩屆世界盃展現統治級表現。無論是速度、終結能力還是大賽心理素質，他已具備成為新一代門面的所有條件，目前在接班梯隊中領跑。
耶馬爾與比寧咸：天賦與流量雙重衝擊
年僅19歲的耶馬爾（Lamine Yamal）隨西班牙奪冠，其盤扭與創造力被視為未來十年的核心；而比寧咸（Jude Bellingham）則以單屆7球創下英格蘭紀錄，憑藉皇馬背景與商業號召力，成為最具市場價值的競爭者。
夏蘭特與古巴斯：打破傳統巨星定義
夏蘭特（Erling Haaland）帶領挪威闖入八強，證明了自己不僅是聯賽入球機器，更能在大賽舞台發光；防守端則有古巴斯（Pau Cubarsí）崛起，以穩健表現獲選最佳年輕球員，證明後衛同樣能成為球隊靈魂。
隨著這五大新星崛起，球壇格局將從過去的「雙雄爭霸」轉向「群雄並起」。誰能成為下一個十年真正的統治者，還需視乎未來球會榮譽與金球獎的累積。
資料或影片來源：原文刊於新假期