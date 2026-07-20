世界盃最佳11人陣容出爐！40歲門神擠下冠軍門將引熱議
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2026美加墨世界盃圓滿落幕，西班牙奪冠後，ESPN公佈咗本屆「最佳11人」陣容，但名單一出隨即引發球迷熱議，焦點全集中喺門將位置。
星光熠熠嘅陣容
ESPN採用4-2-3-1陣式，前場由美斯 (Lionel Messi)、麥巴比 (Kylian Mbappé) 同夏蘭特 (Erling Haaland) 組成夢幻攻擊線。中場則有比寧咸 (Jude Bellingham)、保亞迪 (Ayyoub Bouaddi) 同洛迪 (Rodri) 坐鎮，後防線亦有古巴斯 (Pau Cubarsí)、古古雷亞 (Marc Cucurella)、拿樸迪 (Aymeric Laporte) 同史賓斯 (Djed Spence)。
冠軍門神竟然落選？
最令人意外嘅係，冠軍隊西班牙嘅門將烏尼西蒙 (Unai Simón) 竟然無緣入選。雖然佢喺今屆賽事8場僅失1球，表現極度穩健，但ESPN最終選擇咗佛得角嘅40歲老將禾仙拿 (Vozinha)。
勵志故事定係數據迷思？
禾仙拿之所以入選，全靠分組賽對陣西班牙時嘅神勇表現，當時佢單場貢獻7次撲救，雖然球隊最終未能奪冠，但佢嘅勵志故事令佢IG粉絲數由5萬暴增至1000萬。究竟係數據表現重要，定係球員嘅故事性更值得入選？呢份名單係咪公平，相信每位球迷心中都有唔同答案。
資料或影片來源：原文刊於新假期