48隊世界盃：足球盛宴還是質素災難？

國際足協（FIFA）將男子世界盃參賽隊伍由32隊擴充至48隊，這項自恩芬天奴（Gianni Infantino）上任後推動的重大改革，在今屆賽事結束後引發了全球球迷的激烈辯論。這場歷時五個半星期、共進行104場比賽的足球盛宴，究竟是讓足球運動更普及，還是犧牲了賽事的觀賞性？