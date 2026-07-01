48隊世界盃：足球盛宴還是質素災難？
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國際足協（FIFA）將男子世界盃參賽隊伍由32隊擴充至48隊，這項自恩芬天奴（Gianni Infantino）上任後推動的重大改革，在今屆賽事結束後引發了全球球迷的激烈辯論。這場歷時五個半星期、共進行104場比賽的足球盛宴，究竟是讓足球運動更普及，還是犧牲了賽事的觀賞性？
夢想與機遇擴張
支持者認為，擴軍讓足球真正成為一項全球運動。今屆賽事中，佛得角（Cape Verde）與庫拉索（Curaçao）等首次亮相的球隊，為賽事注入了新鮮感。對於亞洲與非洲國家而言，更多的參賽名額意味著更多國家能踏上世界盃舞台，實現國民的足球夢。這種多樣性不僅提升了賽事的全球參與度，也讓一些以往被邊緣化的國家隊，有機會在世界舞台上證明實力。
競技水平隱憂
然而，批評者如前德國隊教練路維（Joachim Löw）曾擔憂，擴軍會稀釋賽事的體育價值。隨著參賽隊伍增加，分組賽的實力懸殊問題變得更加明顯。雖然淘汰賽階段增加了更多國家參與，但比賽場次的激增是否會導致球員疲勞，以及比賽質素是否會因隊伍水平參差而下降，依然是球迷與專家爭論的焦點。
商業利益與未來走向
從國際足協的角度來看，擴軍無疑帶來了創紀錄的收入，並能將資源分配給更多成員協會。然而，對於球迷而言，世界盃的價值在於其「精英對決」的緊張感。隨著這屆賽事落幕，國際足協將面臨更大的壓力，去證明這項改革不僅是為了商業利益，更能長遠提升全球足球的整體水平。
資料或影片來源：原文刊於新假期