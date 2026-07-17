世界盃｜車路士轉發安素費南迪斯慶祝照捱轟被批公關災難
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2026世界盃四強戰，阿根廷以2：1反勝英格蘭。效力英超車路士（Chelsea）的阿根廷球星安素費南迪斯（Enzo Fernandez）在賽後發文嘲諷英格蘭，豈料車路士官方社交平台竟轉發慶祝，隨即引發軒然大波，被網民怒轟「公關災難」。
爭議球員前科
安素費南迪斯早於2024年美洲盃期間，已因高唱涉及種族歧視及性取向歧視的歌曲而臭名遠播。當時車路士陣中多名法國籍隊友對其行為極度不滿，甚至在社交媒體上取消關注，令他成為不少球迷眼中的「不受歡迎人物」。
嘲諷英格蘭引爆怒火
今次世界盃四強賽後，安素費南迪斯在社交平台發布以Oasis名曲〈Wonderwall〉為梗的帖文，被外界普遍解讀為對英格蘭的嘲諷。作為英超球隊，車路士官方Threads帳號卻「不識趣」地分享他慶祝的照片，此舉無疑是火上加油。
網民：你是英國球隊啊！
帖文一出，隨即遭到大批網民圍攻。不少球迷留言質問：「順帶一提，你是英國球隊」、「這就是為什麼你們球隊被討厭」、「英格蘭球隊為嘲笑自己國家的球員加油？」。面對這場自製的公關危機，車路士官方目前尚未作出進一步回應。
資料或影片來源：原文刊於新假期