世界盃｜車路士轉發安素費南迪斯慶祝照捱轟被批公關災難

2026世界盃四強戰，阿根廷以2：1反勝英格蘭。效力英超車路士（Chelsea）的阿根廷球星安素費南迪斯（Enzo Fernandez）在賽後發文嘲諷英格蘭，豈料車路士官方社交平台竟轉發慶祝，隨即引發軒然大波，被網民怒轟「公關災難」。