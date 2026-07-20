阿根廷傳媒讚國家隊「有禮貌」？全球球迷：尷尬到極點
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世界盃決賽落幕，阿根廷以0-1不敵西班牙。賽後焦點唔單止係賽果，仲有阿根廷球員喺場上嘅粗野行為，以及當地傳媒令人匪夷所思嘅評價。
傳媒眼中嘅「模範球隊」？
阿根廷報章《號角報》（Clarin）近日發表社論，竟然大讚國家隊係一支「有禮貌且互相尊重」嘅球隊，仲話佢哋展現咗現今罕見嘅價值觀，甚至形容係「上咗幾堂課」。呢種說法同全球觀眾喺電視直播見到嘅畫面，簡直係兩個世界。
場上暴力 vs 賽後死撐
睇返決賽當日，阿根廷球員嘅表現充滿火藥味。柏利迪斯（Leandro Paredes）因拳擊對手被逐，安素費南迪斯（Enzo Fernández）粗野攔截領紅，拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）亦有參與衝突。當西班牙領獎時，阿根廷球員甚至背對對手，毫無體育精神可言。
球壇名宿齊聲批評
呢種行為連一眾球壇名宿都睇唔過眼。朗尼（Wayne Rooney）直斥行為「可悲」；舒利亞（Alan Shearer）認為西班牙嘅勝利係「足球嘅勝利」；米卡李察士（Micah Richards）更直言呢種表現「令人尷尬」。面對全球嘅批評，阿根廷傳媒依然堅持己見，呢種「選擇性失明」嘅報道手法，實在令人嘆為觀止。
資料或影片來源：原文刊於新假期