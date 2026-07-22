「偉大者倒下是平庸者快樂」：馬天尼斯回應世界盃決賽落敗

阿根廷在2026年世界盃決賽中以0-1惜敗於西班牙，衛冕夢碎。賽後，阿根廷後衛利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）打破沉默，在社交媒體上發表了一篇感人至深的長文，除了感謝團隊與球迷的支持，更針對外界的批評作出了強硬回應。