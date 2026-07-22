「偉大者倒下是平庸者快樂」：馬天尼斯回應世界盃決賽落敗
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阿根廷在2026年世界盃決賽中以0-1惜敗於西班牙，衛冕夢碎。賽後，阿根廷後衛利辛度馬天尼斯（Lisandro Martínez）打破沉默，在社交媒體上發表了一篇感人至深的長文，除了感謝團隊與球迷的支持，更針對外界的批評作出了強硬回應。
感謝團隊與球迷付出
馬天尼斯在文中表達了對未能奪冠的遺憾，但他強調對這支球隊感到無比自豪。他特別感謝了教練團、醫療團隊、後勤人員以及每一位為球隊付出的人。他亦肯定了對手西班牙的表現，認為對方實至名歸地奪得冠軍，並感謝阿根廷球迷在整個賽事期間給予的愛與團結。
回應外界冷嘲熱諷
這篇訊息中最引人注目的，莫過於他對批評者的反擊。馬天尼斯直言：「結果並不能定義我們走過的旅程。」他強調球隊在面對逆境時從不找藉口，而是尋找前進的動力。他更留下一句充滿火藥味的語句：「偉大者的倒下，是平庸者的快樂。」這番話被視為對那些在球隊落敗後幸災樂禍者的直接回應。
決賽中遺憾與傷患
這場決賽對阿根廷而言充滿戲劇性與悲痛，費倫托利斯（Ferran Torres）在加時賽攻入全場唯一入球，粉碎了阿根廷衛冕的希望。馬天尼斯本人在決賽上半場第44分鐘因傷退下火線，由奧達文迪（Nicolás Otamendi）入替。作為球隊後場組織的核心，他的傷出對史卡朗尼（Lionel Scaloni）的戰術部署造成了重大打擊。隨著賽事結束，這支曾贏得2022年世界盃及兩次美洲盃的球隊，將帶著這份遺憾重新出發。
資料或影片來源：原文刊於新假期