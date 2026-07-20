阿根廷衛冕夢碎主帥史卡朗尼賽後淚崩暗示可能離任
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2026年美加墨世界盃決賽落幕，衛冕冠軍阿根廷在加時賽以0：1不敵西班牙，無緣衛冕。賽後，阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）在記者會上情緒失控落淚，並拋出震撼彈，坦言正重新考慮自己的去留，這場失利標誌著阿根廷一個時代的落幕。
史卡朗尼淚灑記者會
儘管阿根廷未能成功衛冕，但史卡朗尼在賽後記者會上顯得極為痛苦。他表示，目前尚未與隊長美斯（Lionel Messi）進行深入交流，並透露自己將與阿根廷足總主席溝通，履行完合約後再決定未來。史卡朗尼情緒激動地表示，在這個位置上繼續下去需要調整心態，而有些成就是難以複製的，隨後他提前結束了記者會。
承認對手實力更勝一籌
回顧決賽過程，阿根廷在體能與戰術上均處於劣勢。球隊平均年齡較大，且在淘汰賽階段經歷多次加時賽，體能消耗巨大。在法定時間內，阿根廷防守壓力沉重，加上中場球員恩素（Enzo Fernández）領紅牌被逐，最終在加時賽被西班牙球員費蘭·托利斯（Ferran Torres）絕殺。史卡朗尼賽後展現風度，承認對手確實表現更佳，並對球員的付出表示感激。
美斯最後一舞
對於陣中靈魂人物美斯，史卡朗尼給予了極高評價，稱其為史上最偉大的足球員。現年39歲的美斯在本屆賽事中攻入8球，獲得銀靴獎，這場決賽亦是他個人最後一屆世界盃的終章。史卡朗尼帶領阿根廷出戰了15場世界盃賽事，成為隊史紀錄保持者，然而這場決賽的失利，無疑為這段輝煌旅程畫上了一個令人遺憾的句號。
資料或影片來源：原文刊於新假期