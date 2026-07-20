阿根廷衛冕夢碎主帥史卡朗尼賽後淚崩暗示可能離任

2026年美加墨世界盃決賽落幕，衛冕冠軍阿根廷在加時賽以0：1不敵西班牙，無緣衛冕。賽後，阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）在記者會上情緒失控落淚，並拋出震撼彈，坦言正重新考慮自己的去留，這場失利標誌著阿根廷一個時代的落幕。