阿根廷決賽爆衝突FIFA介入調查！
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2026年世界盃決賽落幕，阿根廷在加時賽以0：1不敵西班牙，衛冕失敗。然而，賽後球場上出現的暴力衝突，比起賽果更令人震驚。國際足協（FIFA）已確認介入調查，將針對阿根廷隊在終場後的失控行為進行審視。
賽後全武行：輸波又輸風度
阿根廷隊在決賽中多次採取極具侵略性的犯規手段，試圖干擾對手節奏。終場哨響後，衝突全面爆發，摩連拿（Nahuel Molina）向洛迪（Rodri）揮拳，柏利迪斯（Leandro Paredes）亦對艾歷加西亞（Eric Garcia）及加維（Gavi）動手，甚至連教練團成員艾耶拉（Roberto Ayala）都試圖攻擊丹尼奧莫（Dani Olmo），場面極度混亂。
紀律全面崩盤：最後9張牌全數領取
根據數據統計，阿根廷隊在賽事尾聲的紀律問題極為嚴重。在本屆世界盃最後階段，球證發出的9面紅黃牌，竟然全部出示給阿根廷球員（四強對陣英格蘭3面、決賽對陣西班牙6面）。這項數據直接反映了球隊在關鍵時刻情緒管理徹底失控。
2030主辦國身份成「免死金牌」？
面對全球球迷要求禁賽的呼聲，國際足協陷入兩難。由於阿根廷是2030年世界盃的6個聯合主辦國之一，已自動獲得參賽資格，無需參與外圍賽。外界普遍關注，國際足協在處理這場暴力事件時，會否因為其主辦國身份而斟酌懲處力道，還是會祭出嚴厲處罰以儆效尤。
資料或影片來源：原文刊於新假期