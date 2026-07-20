輸波就暴動？阿根廷球迷慶祝變騷亂真正球迷心碎：「點解會變成咁？」

2026年世界盃決賽落幕，阿根廷在加時賽以0：1不敵西班牙，無緣衛冕。賽後，首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）市中心原本聚集了大批球迷致敬國家隊，豈料和平集會最終演變成暴力騷亂，造成多人受傷及被捕。