輸波就暴動？阿根廷球迷慶祝變騷亂真正球迷心碎：「點解會變成咁？」
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2026年世界盃決賽落幕，阿根廷在加時賽以0：1不敵西班牙，無緣衛冕。賽後，首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）市中心原本聚集了大批球迷致敬國家隊，豈料和平集會最終演變成暴力騷亂，造成多人受傷及被捕。
決賽後變戰場：首都爆發警民衝突
為了應對決賽後的突發狀況，當地警方早已在市中心方尖碑（Obelisk）周邊部署超過1000名警員及水炮車。然而，深夜時分氣氛急轉直下，一群被懷疑是暴力團伙的極端分子，突然向執勤警員投擲玻璃樽與石頭，導致至少3名警員頭破血流，現場陷入混亂。
暴力分子混入人群：警方果斷鎮壓
騷亂期間，更有激進分子試圖翻越防護圍欄，甚至有扒手趁亂偷竊財物。眼見場面失控，警方隨即展開驅散行動，出動防暴警察並開動水炮車鎮壓。在一片混亂中，警方當場拘捕了至少15名滋事者，成功控制局面。
真正球迷心碎：我們只想支持國家隊
這場暴行毀了絕大多數理性球迷的夜晚。不少原本只想為國家隊鼓掌的球迷，面對突如其來的暴力感到痛心。有球迷受訪時紅著眼眶表示，大家本來只是想和平慶祝，不明白為何單純的支持會演變成這種暴力畫面。事實上，這已是阿根廷在本屆賽事中，第二次發生類似的球迷滋事事件。
資料或影片來源：原文刊於新假期