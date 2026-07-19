世界盃決賽壓力大？阿根廷球員靠「童年回憶」無所畏懼

世界盃決賽的壓力足以壓垮任何頂尖球員，但阿根廷隊卻展現出一種令人驚訝的「童真」。當拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）在射入關鍵入球後淚灑球場，他口中掛念的不是獎盃，而是父親買給他的第一對波鞋，以及母親在他離家受訓時，每天堅持為他整理床鋪的溫暖。這些微小的回憶，竟成了他們在綠茵場上無所畏懼的秘密武器。