1743萬人聯署「阿根廷滾出世界盃」？真相大翻車 專家踢爆是假
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2026世界盃決賽即將上演，由阿根廷對陣西班牙。網上突然出現一個「阿根廷滾出世界盃」聯署，聲稱有1743萬人參與，引發全球熱議。但經過網絡安全專家調查，呢個數字背後充滿水分。
聯署網站列出「十大罪狀」
該網站列出阿根廷多項爭議，包括球證判決偏袒、球員種族歧視、以及晉級過程黑箱作業等。雖然聯署本身對賽事資格毫無影響，但呢股「反阿根廷」情緒迅速蔓延，成為網絡熱話。
專家踢爆：千萬聯署全是「灌水」
事實查核機構與網絡安全專家指出，該網站機制極度簡陋，只需「一鍵點擊」即可簽署，完全無身分驗證或防機器人機制。更有記者實測發現，進入網站後會自動跳轉廣告，所謂的「千萬聯署」極大可能是透過程式灌水製造出來的假象。
場內場外爭議不斷
阿根廷在今屆賽事中確實爭議不斷，包括在四強賽後高舉「福克蘭群島屬於阿根廷」橫額，以及球員間的挑釁衝突。這種「樹大招風」的態度，令不少球迷感到反感，甚至連部分南美球迷都轉而支持對手。
決賽前夕心理戰
無論聯署真假，阿根廷與西班牙的決賽已成定局。這場關於阿根廷的愛恨爭議，反映了網絡時代下，群眾情緒如何輕易被數據操弄。大家認為這股「反阿根廷」浪潮，究竟是真實民意，還是純粹的網絡惡搞？
資料或影片來源：原文刊於新假期