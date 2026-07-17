世界盃決賽前夕：阿根廷球迷瘋狂迷信儀式
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阿根廷隊即將在世界盃決賽對陣西班牙，爭奪冠軍寶座。隨著決賽日期臨近，阿根廷球迷的緊張情緒達到頂點，為了確保球隊獲勝，各種千奇百怪的「必勝儀式」紛紛出籠。
鎖人入廁所、狗狗要轉身？
為了求得好運，阿根廷球迷可謂無所不用其極。有球迷表示，觀看球賽時必須維持固定的座位，若有人在比賽期間去洗手間時剛好入球，該人就會被「鎖在廁所」直到比賽結束，以免破壞運氣。更有球迷會將家中的寵物狗轉身，甚至強迫牠們穿上球衣，只為扭轉賽場上的局勢。
總統都要跟「必勝儀式」
這股迷信風潮甚至蔓延至阿根廷政壇。阿根廷總統米萊（Javier Milei）在接受訪問時透露，自己有一套嚴格的觀賽習慣，無論公務多繁忙，他都會在總統官邸準時觀看比賽，絕不破例。此外，還有球迷傳承「冷凍對手」的傳統，將對手球員的貼紙放入雪櫃，試圖以此「凍結」對手的表現。
迷信背後心理學
社會學家分析，足球在阿根廷不僅是運動，更是國民身份的象徵。球迷透過這些儀式，將自己從旁觀者轉變為參與者，藉此獲得心理上的掌控感。這種現象在阿根廷足球界由來已久，即便是曾帶領球隊奪冠的傳奇領隊比拉度（Carlos Bilardo），當年也曾利用「神秘電話」來營造必勝氣氛。
阿根廷與西班牙的決賽將於香港時間7月20日凌晨舉行，這場賽事不僅是球技的對決，更是雙方球迷心理素質與「迷信力量」的終極考驗。
資料或影片來源：原文刊於新假期