阿根廷衛冕失敗引發騷亂美斯賽後行為惹爭議
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阿根廷在紐約舉行的世界盃決賽中不敵西班牙，衛冕夢碎。賽後不僅球場內爆發連串衝突，遠在布宜諾斯艾利斯的球迷亦因極度失望而引發嚴重騷亂，令這場決賽蒙上陰影。
布宜諾斯艾利斯街頭淪陷
比賽結束後，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯隨即陷入混亂。大批原本準備慶祝的球迷因賽果大失所望，在共和國廣場方尖碑附近與警方爆發激烈衝突。據報現場有超過15人被捕，多名平民及警員受傷。警方最終需出動催淚彈及橡膠子彈驅散人群，混亂持續近20分鐘，場面極度混亂。
球員賽後失控大混戰
球場上的火藥味同樣濃厚。完場哨聲響起後，阿根廷球員情緒失控，柏利迪斯（Leandro Paredes）被指掐住對手頸部並推倒加維（Gavi），拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）更被指拳擊洛迪（Rodri）。主教練史卡朗尼（Lionel Scaloni）未能平息怒火，反而將矛頭指向西班牙球員，令局勢進一步升溫。
美斯行為惹爭議
連傳奇球星美斯（Lionel Messi）亦捲入風波。他在比賽末段試圖向球證投訴古古列拿（Marc Cucurella）掩嘴說話，意圖令對方被逐，此舉遭到多位英超名宿猛烈抨擊。祖赫特（Joe Hart）直言無法欣賞美斯的手段，朗尼（Wayne Rooney）更形容這是「絕望的表現」，認為阿根廷球員缺乏體育精神，令這場決賽的結局顯得格外難堪。
資料或影片來源：原文刊於新假期