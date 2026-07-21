阿根廷衛冕夢碎舉國哀傷總統米萊親揭：政府原本準備6套慶祝方案最後為何全數取消？

2026年世界盃決賽落幕，阿根廷在加時賽以0：1不敵西班牙，衛冕夢碎。面對這場令全國球迷心碎的失利，阿根廷總統米萊（Javier Milei）近日受訪時透露，政府原本已為國家隊準備了多達6種慶祝方案，甚至考慮宣布全國放假一天，但最終因球員情緒過於低落，所有慶典被迫全數取消。