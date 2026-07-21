阿根廷衛冕夢碎舉國哀傷總統米萊親揭：政府原本準備6套慶祝方案最後為何全數取消？
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2026年世界盃決賽落幕，阿根廷在加時賽以0：1不敵西班牙，衛冕夢碎。面對這場令全國球迷心碎的失利，阿根廷總統米萊（Javier Milei）近日受訪時透露，政府原本已為國家隊準備了多達6種慶祝方案，甚至考慮宣布全國放假一天，但最終因球員情緒過於低落，所有慶典被迫全數取消。
準備6套方案卻無人慶祝
米萊在接受當地媒體訪問時坦言，政府與布宜諾斯艾利斯市政府早已為迎接英雄歸來做足準備，包括遊行路線與慶祝儀式。然而，決賽失利的巨大悲傷籠罩全隊，球員與教練團在賽後一致決定取消所有公開活動。據悉，多名主力球員在賽後並未隨隊返回布宜諾斯艾利斯，而是直接飛往其他國家，隊內氣氛極度低落。
總統力挺球員與教練團
對於外界對慶典取消的討論，米萊強調球員並非機器，他們帶給阿根廷人民的快樂值得最高敬意。他更隱晦地提到決賽中的判罰爭議，認為球員在面對不利判決時已展現極大克制。米萊同時高度讚揚領隊史卡朗尼（Lionel Scaloni）的領導能力，甚至笑言未來頂級大學都應為他留個教授席位。
傳奇球隊遺憾
儘管未能衛冕，米萊仍堅定支持這支球隊。他指出，阿根廷在過去四屆世界盃中三度打入決賽並贏得一次冠軍，這份成就已足以載入史冊。對於球王美斯（Lionel Messi）與史卡朗尼的貢獻，米萊給予了極高評價，認為他們是阿根廷足球史上不可磨滅的精神領袖。
資料或影片來源：原文刊於新假期