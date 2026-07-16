阿根廷殺入決賽！美斯領軍狂寫11項神紀錄
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阿根廷在世界盃四強戰中，憑藉球王美斯（Lionel Messi）的兩次關鍵助攻，以2：1逆轉擊敗宿敵英格蘭，成功闖入決賽，將與西班牙爭奪冠軍寶座。這場勝利不僅終結了長達40年的法定時間不勝魔咒，更讓這支衛冕軍一口氣締造了11項驚人紀錄，展現出極強的統治力。
4強不敗神話與連勝氣勢
阿根廷在世界盃歷史上7次闖入四強，全數晉級決賽，維持了96年來的「4強不敗神話」。本屆賽事中，球隊豪取7連勝，刷新了隊史單屆世界盃的最長連勝紀錄，同時各項國際賽事已累積14連勝。這支由史卡朗尼（Lionel Scaloni）執教的隊伍，進攻火力全開，單屆攻入19球，創下近半世紀以來的最強火力，連續16場比賽都有入球，展現出極高的穩定性。
美斯領軍挑戰歷史地位
此役美斯再次展現球王本色，繼2014年與2022年後，第三度帶領球隊殺入決賽，追平了巴西傳奇卡富（Cafu）的歷史紀錄。在安素費南迪斯（Enzo Fernandez）與拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）的入球助攻下，阿根廷不僅打破了英格蘭的魔咒，更向著隊史第4座冠軍獎盃邁進，力爭成為自1962年巴西以來，首支成功衛冕的球隊。
決賽前瞻：誰是你最佳球員？
阿根廷即將在決賽迎戰西班牙，這場巔峰對決備受全球球迷關注。面對這支狀態火熱的阿根廷，你認為他們能否成功衛冕？而在這場四強戰中，你心目中的「最佳球員」（Man of the Match）又是誰？歡迎在留言區分享你的看法。
資料或影片來源：原文刊於新假期