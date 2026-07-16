阿根廷殺入決賽！美斯領軍狂寫11項神紀錄

阿根廷在世界盃四強戰中，憑藉球王美斯（Lionel Messi）的兩次關鍵助攻，以2：1逆轉擊敗宿敵英格蘭，成功闖入決賽，將與西班牙爭奪冠軍寶座。這場勝利不僅終結了長達40年的法定時間不勝魔咒，更讓這支衛冕軍一口氣締造了11項驚人紀錄，展現出極強的統治力。