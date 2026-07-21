阿根廷成世界盃大反派？迪保羅反擊：你們不懂激情
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2026年美加墨世界盃落幕，阿根廷隊的表現再次引發全球熱議。這支擁有球王美斯（Lionel Messi）的隊伍，因比賽中強悍且具挑釁性的球風，被部分歐美媒體冠上「世界盃大反派」的稱號，甚至遭批評球風令人反感。
歐美媒體口中「反派」
阿根廷在本屆賽事中犯規次數偏高，關鍵戰役中更頻頻領牌。美國《紐約時報》以「暴躁、賭氣」形容其比賽風格，前德國國腳希斯貝加（Thomas Hitzlsperger）更直言阿根廷是一支「令人作嘔、毫無體育精神」的球隊，認為其行為嚴重破壞比賽觀感。
迪保羅：這是對足球激情
面對排山倒海的負評，長期擔任美斯「護衛」的中場大將迪保羅（Rodrigo De Paul）在社交平台強勢反擊。他認為外界的批評源於嫉妒，無法理解阿根廷人對足球那份純粹的熱愛。他強調，阿根廷球員享受比賽帶來的激情，這種對藍白球衣的忠誠，足以戰勝一切質疑。
南美足球「街頭哲學」
有資深足球評論員分析，這場爭議本質上是足球文化的碰撞。南美足球傳統中，心理戰、挑釁與身體對抗是比賽的一部分，這種「街頭足球」風格，與歐美講求禮儀與規則的競技體系格格不入，導致了這種極端的評價兩極化。
資料或影片來源：原文刊於新假期