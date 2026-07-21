阿根廷成世界盃大反派？迪保羅反擊：你們不懂激情

2026年美加墨世界盃落幕，阿根廷隊的表現再次引發全球熱議。這支擁有球王美斯（Lionel Messi）的隊伍，因比賽中強悍且具挑釁性的球風，被部分歐美媒體冠上「世界盃大反派」的稱號，甚至遭批評球風令人反感。