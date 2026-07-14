485萬人聯署要求阿根廷「滾出世界盃」！黑哨洗黑錢指控全曝光？
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2026世界盃四強戰在即，衛冕冠軍阿根廷雖然成功晉級，但背後的爭議卻越演越烈。網上出現大規模聯署，要求國際足協（FIFA）取消阿根廷參賽資格，聯署人數已逼近500萬大關，引發全球球迷熱議。
判罰爭議不斷，網列「10大指控」
聯署書直指阿根廷在賽事中獲「特殊待遇」，特別是八強對陣瑞士時，瑞士前鋒安保路（Breel Embolo）因爭議判罰領紅牌離場，令瑞士隊大受打擊。瑞士後衛艾簡治（Manuel Akanji）賽後直言判罰極度失衡，質疑球證賓希路（Joao Pinheiro）存在雙重標準，令比賽局勢完全傾斜。
場外醜聞連環爆，FBI介入調查
除了球場上的爭議，阿根廷足總（AFA）更捲入嚴重的金融醜聞。據悉，美國聯邦調查局（FBI）已介入調查，懷疑阿根廷足總涉及高達2.6億美元的洗黑錢活動，甚至有數千萬美元去向不明。此外，部分球迷涉及種族歧視的行為也令輿論譁然，令阿根廷隊的形象備受考驗。
隨著阿根廷即將迎戰英格蘭，這場「場外風波」會否影響球隊士氣？FIFA至今未有正式回應，這場風暴似乎才剛剛開始。
資料或影片來源：原文刊於新假期