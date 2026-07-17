阿根廷球星嘲諷英格蘭？安素費南迪斯播《Wonderwall》惹爭議
廣告
阿根廷在世界盃四強戰擊敗英格蘭後，場外風波不斷。阿根廷中場球員安素費南迪斯（Enzo Fernández）在社交平台發布慶祝影片，背景音樂選用英格蘭經典樂隊Oasis的名曲《Wonderwall》，被外界視為對英格蘭隊的挑釁嘲諷。
賽後慶祝引發爭議
效力於英超車路士的安素費南迪斯，在球員休息室拍攝慶祝影片，並配上《Wonderwall》作為背景音樂。由於該曲被視為英格蘭足球文化的代表作，此舉隨即被英國媒體《每日鏡報》批評為在敗者傷口上灑鹽，認為其行為極度缺乏體育精神。面對輿論壓力，該影片目前已被刪除。
網民意見兩極
事件在網絡上引起激烈討論。批評者認為，作為英超球員，安素費南迪斯的行為傲慢且不成熟，有損賽事精神。然而，亦有部分球迷持相反意見，認為這僅是賽後的「小小幽默」，並指責英格蘭球迷反應過度，甚至反諷英國人平時亦愛用類似方式嘲諷對手。
賽事精神備受關注
除了今次事件，阿根廷隊在賽事期間的場外言行亦多次成為焦點，包括早前涉及福克蘭群島的政治標語爭議。目前，相關討論仍在持續發酵，各界對於球員在場外的言行界線，以及體育精神的定義，再次展開熱烈辯論。
資料或影片來源：原文刊於新假期