阿根廷球星嘲諷英格蘭？安素費南迪斯播《Wonderwall》惹爭議

阿根廷在世界盃四強戰擊敗英格蘭後，場外風波不斷。阿根廷中場球員安素費南迪斯（Enzo Fernández）在社交平台發布慶祝影片，背景音樂選用英格蘭經典樂隊Oasis的名曲《Wonderwall》，被外界視為對英格蘭隊的挑釁嘲諷。