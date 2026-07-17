阿根廷球員床單改裝旗幟惹禍？國際足協面臨重罰壓力

阿根廷在世界盃擊敗英格蘭後，球場內發生了一幕極具爭議的慶祝畫面。多名阿根廷球員在賽後展示了一面宣稱擁有福克蘭群島（Falkland Islands）主權的旗幟，而這面旗幟的來源竟是球迷從酒店偷運入場的床單，事件目前正受到國際足協（FIFA）的高度關注。