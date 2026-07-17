阿根廷球員床單改裝旗幟惹禍？國際足協面臨重罰壓力
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阿根廷在世界盃擊敗英格蘭後，球場內發生了一幕極具爭議的慶祝畫面。多名阿根廷球員在賽後展示了一面宣稱擁有福克蘭群島（Falkland Islands）主權的旗幟，而這面旗幟的來源竟是球迷從酒店偷運入場的床單，事件目前正受到國際足協（FIFA）的高度關注。
酒店床單變政治武器
據阿根廷媒體報導，這面印有敏感標語的旗幟，是由球迷用酒店床單改裝並成功避過安檢偷運入亞特蘭大球場。前熱刺球星盧斯素（Giovani Lo Celso）在看台發現旗幟後，隨即越過廣告牌將其取走。隨後，曼聯後衛利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）及基斯甸羅美路（Cristian Romero）亦加入展示行列，並在球場上圍繞慶祝，無視賽場內嚴禁展示政治訊息的規定。
歷史傷痕與政治挑釁
福克蘭群島的主權爭議源於1982年的福克蘭戰爭，這場衝突造成數百名軍人及平民喪生，至今仍是英阿兩國極為敏感的政治議題。阿根廷球員此舉被外界視為對英國的直接挑釁。英國官員已公開批評此行為「完全不恰當」，並與英格蘭隊在賽事中展現的尊嚴形成強烈對比，要求國際足協必須嚴肅處理。
國際足協面臨重罰壓力
目前國際足協尚未正式發表評論，但面臨巨大輿論壓力，要求對涉事球員作出處分。參考過往案例，歐洲足協（UEFA）曾因球員在賽後高唱政治口號而處以停賽處分。外界普遍關注，若國際足協決定介入，盧斯素、利辛度馬天尼斯及基斯甸羅美路等英超球星，會否面臨停賽或罰款，這將直接影響阿根廷在接下來世界盃決賽的陣容部署。
資料或影片來源：原文刊於新假期