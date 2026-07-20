世界盃決賽醜態？阿根廷球員拒看捧盃兼無視特朗普 國際足協介入調查

世界盃決賽本應是足球界的最高榮譽殿堂，但剛結束的決賽卻演變成一場充滿爭議的「醜態騷」。阿根廷隊在不敵西班牙後，不僅在場上爆發多次暴力衝突，賽後的連串失控行為更震驚全球，國際足協（FIFA）已表明將對此展開紀律調查。