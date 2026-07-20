世界盃決賽醜態？阿根廷球員拒看捧盃兼無視特朗普 國際足協介入調查
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世界盃決賽本應是足球界的最高榮譽殿堂，但剛結束的決賽卻演變成一場充滿爭議的「醜態騷」。阿根廷隊在不敵西班牙後，不僅在場上爆發多次暴力衝突，賽後的連串失控行為更震驚全球，國際足協（FIFA）已表明將對此展開紀律調查。
決賽淪為「武鬥場」
比賽期間，阿根廷隊的表現充滿侵略性，甚至演變成暴力行為。中場球員柏利迪斯（Paredes）因掐住對手頸部並揮拳擊中對方臉部，被球證直接紅牌罰下。此外，安素費南迪斯（Enzo Fernández）亦因魯莽攔截領到第二面黃牌被逐。球場上火藥味極濃，雙方球員在完場哨聲響起後更爆發大規模衝突，場面極度混亂。
拒絕觀禮兼無視特朗普
最令人嘩然的是，阿根廷隊在頒獎儀式上的表現。當西班牙隊準備領取冠軍獎盃時，阿根廷球員、教練團及職員竟集體背對頒獎台，拒絕觀看對手捧盃，完全無視體育精神。此外，在領取銀牌的過程中，更有球員被拍到直接無視在場的美國總統特朗普（Donald Trump），拒絕與其互動。
國際足協介入調查
這場充滿火藥味的決賽吸引了全球數以億計觀眾收看，但阿根廷隊的行為已嚴重影響賽事形象。國際足協目前正準備對柏利迪斯的紅牌及其他球員、職員在賽後的失控行為展開紀律處分程序。這支前世界冠軍隊伍將面臨怎樣的懲罰，成為了球壇焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期