世界盃決賽大亂鬥：柏利迪斯紅牌為何消失？
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2026年美加墨世界盃決賽，阿根廷以0：1不敵西班牙，賽後雙方爆發大規模肢體衝突。最令人費解的是，原本在衝突中領到紅牌的阿根廷中場柏利迪斯 (Leandro Paredes)，其紅牌紀錄竟被官方悄悄撤銷，引發外界對國際足協 (FIFA) 紀律處分公正性的質疑。
賽後大亂鬥真相曝光
根據現場畫面，衝突起因於西班牙中場洛迪 (Rodri) 慶祝時，阿根廷右閘摩連拿 (Nahuel Molina) 突然向其揮拳，隨後雙方球員一湧而上。混亂中，柏利迪斯被拍到掐住西班牙後衛艾歷加西亞 (Eric García) 的喉嚨，助教艾耶拉 (Roberto Ayala) 亦被指涉嫌出拳攻擊丹尼奧莫 (Dani Olmo)。
消失紅牌與後續調查
主球證雲錫 (Slavko Vincic) 在衝突當下確實向柏利迪斯出示紅牌，但該紀錄隨後從 FIFA 官方比賽報告中消失。外界推測，FIFA 可能打算將所有賽後脫序行為統一交由紀律委員會進行綜合裁決。根據紀律準則，相關球員及工作人員恐面臨長期停賽，阿根廷足總亦可能面臨鉅額罰款。
恩怨未了：歐美超級盃
儘管外界有聲音要求禁止阿根廷參賽，但由於阿根廷是2030年世界盃主辦國之一，已自動取得資格。兩隊的恩怨將在今年11月於卡塔爾舉行的「歐美超級盃 (Finalissima)」延續，屆時美斯 (Lionel Messi) 是否會帶領球隊復仇，將成為全球焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期