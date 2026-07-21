世界盃決賽大亂鬥：柏利迪斯紅牌為何消失？

2026年美加墨世界盃決賽，阿根廷以0：1不敵西班牙，賽後雙方爆發大規模肢體衝突。最令人費解的是，原本在衝突中領到紅牌的阿根廷中場柏利迪斯 (Leandro Paredes)，其紅牌紀錄竟被官方悄悄撤銷，引發外界對國際足協 (FIFA) 紀律處分公正性的質疑。