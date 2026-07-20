世界盃決賽半場戰報：美斯對決耶馬爾兩軍互交白卷！
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2026年美加墨世界盃決賽正式開打，衛冕冠軍阿根廷與傳統勁旅西班牙在上半場陷入膠著，雙方暫時以0:0平手進入休息室。
西班牙控球佔優 耶馬爾頻頻施壓
西班牙在上半場掌握了51%的控球權，戰術重心明顯放在右路的耶馬爾（Lamine Yamal）身上，多次嘗試突破阿根廷防線。雖然西班牙在上半場錄得3次射門，其中2次中目標，但始終未能轉化為入球，奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）在38分鐘的攻門亦被門將達米安馬天尼斯（Dibu Martínez）成功化解。
阿根廷重兵防守 美斯受制
面對西班牙的攻勢，阿根廷採取了極為謹慎的防守策略，右閘蒙迪爾（Montiel）正選上陣，專責封鎖耶馬爾的進攻路線。雖然此舉犧牲了部分進攻威脅，導致阿根廷在上半場未能錄得任何射門，但成功限制了西班牙的進攻效率，球王美斯（Lionel Messi）在中路的發揮空間亦受到嚴密看管。
下半場變數 誰能打破僵局？
兩隊在世界盃歷史上僅有一次交手紀錄，追溯至1966年英格蘭世界盃，當時阿根廷以2:1勝出。面對目前的0:0僵局，雙方教練在下半場的調動將成為勝負關鍵。究竟是西班牙能延續攻勢打破缺口，還是阿根廷能憑藉反擊戰術偷襲得手？
資料或影片來源：原文刊於新假期