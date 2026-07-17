世界盃決賽球證惹爭議？雲斯錫背景大起底
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世界盃決賽即將上演，國際足協（FIFA）正式公布由斯洛文尼亞籍球證雲斯錫（Slavko Vincic）執法阿根廷對西班牙的終極大戰。然而，這項任命卻在阿根廷球迷圈中引起軒然大波，不少人對這位球證的背景感到憂慮。
曾捲入「派對」風波
雲斯錫的執法生涯並非一帆風順。最令外界議論紛紛的，是他曾在2020年於波斯尼亞的一場突擊搜查中被捕。當時警方針對毒品及賣淫集團進行行動，雲斯錫身處現場，雖然他事後強調自己只是受邀出席商務午餐，並非涉案人士，最終亦未被起訴，但這段「黑歷史」至今仍不時被翻舊帳，成為球迷質疑其專業形象的焦點。
阿根廷球迷「心理陰影」
除了過往的爭議，阿根廷球迷對雲斯錫的擔憂亦源於他與阿根廷國家隊的「交手紀錄」。他在2022年卡塔爾世界盃曾執法阿根廷對沙特阿拉伯的分組賽，該場比賽阿根廷爆冷落敗。雖然之後阿根廷一路過關斬將奪冠，但這場敗仗始終是美斯（Lionel Messi）領軍期間在世界盃的唯一污點，球迷擔心這會成為決賽的不祥之兆。
決賽前隱憂
除了球證任命，決賽場地紐約大都會人壽球場亦面臨挑戰。受加拿大野火影響，當地空氣質素一度惡化，雖然預計決賽當日情況會改善，但這場決賽在多重因素下，顯得格外緊張。雲斯錫本人則對能執法決賽感到激動，形容這是夢想成真。面對這場備受矚目的賽事，這位充滿爭議的球證能否頂住壓力，將成為決賽另一大看點。
資料或影片來源：原文刊於新假期