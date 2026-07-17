世界盃決賽球證惹爭議？雲斯錫背景大起底

世界盃決賽即將上演，國際足協（FIFA）正式公布由斯洛文尼亞籍球證雲斯錫（Slavko Vincic）執法阿根廷對西班牙的終極大戰。然而，這項任命卻在阿根廷球迷圈中引起軒然大波，不少人對這位球證的背景感到憂慮。