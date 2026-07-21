世界盃決賽失控！阿根廷遭名宿狠批「輸不起」
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世界盃決賽本應是足球最高殿堂，但阿根廷隊在不敵西班牙後的失控表現，卻讓這場盛事蒙上陰影。這場決賽不僅以混亂收場，更引發了關於體育精神的激烈爭議。
場上變「格鬥場」：球員失控大打出手
比賽終場哨聲響起後，球場瞬間變成混亂戰場。阿根廷後衛摩連拿（Nahuel Molina）被目擊衝出後備席擊打西班牙隊長洛迪（Rodri），隨後柏利迪斯（Leandro Paredes）更掐住艾歷加西亞（Eric Garcia）的頸部，引發大規模混戰。最終柏利迪斯被罰紅牌，而安素費南迪斯（Enzo Fernandez）亦因兩黃一紅被逐離場，場面極度難看。
拒絕列隊致敬：輸波更輸品？
除了場上的肢體衝突，阿根廷球員在頒獎儀式上的態度亦備受詬病。當西班牙球員準備捧盃時，多名阿根廷球員竟背對舞台，拒絕為新科世界冠軍列隊致敬。西班牙中場丹尼奧莫（Dani Olmo）對此保持冷靜，強調頂尖運動員應成為大眾的榜樣，而非展現這種缺乏尊重的行為。
德國名宿馬圖斯：這與足球無關
德國足球名宿馬圖斯（Lothar Matthäus）對此毫不留情，他在專欄中直言：「這支南美球隊在決賽中的表現與足球毫無關係。」他批評阿根廷表現畏首畏尾，且拒絕列隊致敬的行為完全是「輸不起」，令他感到非常失望。這場決賽不僅是美斯（Lionel Messi）世界盃生涯的苦澀句號，更讓阿根廷隊的體育精神受到全球質疑。
資料或影片來源：原文刊於新假期