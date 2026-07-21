全隊輸不起？世界盃決賽後阿根廷球員集體失態唯獨他一人選擇留低展現出真正體育精神
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2026年世界盃決賽，阿根廷在加時賽以0-1不敵西班牙，未能衛冕冠軍。然而，賽後的焦點並非僅在於賽果，而是阿根廷球員在頒獎儀式上的表現，被國際輿論批評為「輸不起」，唯獨一名球員的舉動成為了唯一的亮點。
賽後失控，球場變拳擊場
當完場哨聲響起，阿根廷球員的情緒隨即失控。多名球員被拍到在西班牙隊長洛迪（Rodri）接過獎盃時背對著他，拒絕承認對手的勝利。隨後，球場更爆發混亂，柏利迪斯（Leandro Paredes）被指捲入肢體衝突，向艾歷加西亞（Eric Garcia）揮拳並將加維（Gavi）推倒。此外，拿侯爾摩連拿（Nahuel Molina）與洛迪對峙，助教艾耶拉（Roberto Ayala）更被拍到拳擊丹尼奧莫（Dani Olmo）。
唯一清醒球員
在混亂的陣容中，效力巴西球隊彭美拉斯的荷西·文奴爾·「法高」·盧比斯（Jose Manuel ‘Flaco’ Lopez）成為了鮮明的對比。他選擇留在場上，靜靜地觀看西班牙隊捧起獎盃。這一舉動在社交媒體上贏得廣泛讚賞，網民紛紛稱讚他展現了真正的體育精神，認為他獨自一人展現出的風度，勝過整個陣容，沒有讓國家隊成為笑柄。
國際足協介入調查
除了賽後的肢體衝突，阿根廷後衛奧達文迪（Nicolas Otamendi）在賽後亦向洛迪抱怨，指責西班牙球員賽前對球證執法的言論。這支南美球隊在今屆賽事中的行為已多次引起爭議，包括在四強戰對陣英格蘭時的挑釁行為，以及展示涉及政治主權的橫額。目前，國際足協（FIFA）已正式對阿根廷賽後的衝突展開調查，涉事球員及官員的角色將面臨審查。
資料或影片來源：原文刊於新假期