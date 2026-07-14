470萬人聯署要求阿根廷滾出世界盃？爭議背後真相曝光
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阿根廷國家隊在今屆世界盃殺入四強，但場外卻掀起一場前所未有的輿論風暴。一個名為「argentinaout.com」的網站近日爆紅，發起將阿根廷逐出賽事的聯署，目前簽名人數已突破470萬大關，直逼500萬目標。
爭議清單：FIFA偏袒還是巧合？
該網站列出多項針對阿根廷的指控，質疑國際足協（FIFA）在賽事中存在偏袒行為。指控內容包括阿根廷在對陣埃及時獲判有利判決、對手世界排名普遍較低、獲判十二碼次數異常頻繁，以及多次無視阿根廷球員的明顯犯規。
種族歧視與洗錢指控
除了球場上的判決爭議，網站更將矛頭指向場外行為，包括阿根廷球迷涉及種族歧視的案例，例如針對知名直播主IShowSpeed的歧視事件。此外，網站亦引用了聯邦調查局（FBI）對阿根廷足總涉嫌洗錢及詐騙的調查，試圖將這些負面新聞與球隊的晉級之路掛鉤。
球迷自發還是有組織行動？
儘管該網站並非任何官方機構，其真實背景亦未經證實，極大可能是由不滿的對手球迷自發建立。然而，在四強戰開打前夕，這場聯署活動已成功在全球足球迷之間引發激烈討論，無論是支持者還是反對者，都對這場「場外戰役」議論紛紛。
資料或影片來源：原文刊於新假期