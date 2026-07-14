470萬人聯署要求阿根廷滾出世界盃？爭議背後真相曝光

阿根廷國家隊在今屆世界盃殺入四強，但場外卻掀起一場前所未有的輿論風暴。一個名為「argentinaout.com」的網站近日爆紅，發起將阿根廷逐出賽事的聯署，目前簽名人數已突破470萬大關，直逼500萬目標。