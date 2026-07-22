決賽11次神救仍難救主阿根廷門神馬天尼斯心碎發文暗示國家隊生涯或將畫上句號
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2026年美加墨世界盃決賽落幕，衛冕冠軍阿根廷在加時賽以0:1不敵西班牙，無緣衛冕。賽後，33歲的當家門將艾美利安奴·馬天尼斯（Emiliano Martínez）在社交平台發文，除了對未能奪冠感到自責，更拋出震撼彈，坦言正在考慮是否要告別國家隊。
決賽刷新紀錄悲情演出
儘管決賽中帶著手指傷勢上陣，馬天尼斯依然展現出世界級門將的宰制力。全場他合共完成11次關鍵撲救，刷新了世界盃決賽單場最多撲救的歷史紀錄。面對西班牙新星耶馬（Lamine Yamal）等人的猛烈攻勢，他多次化險為夷，將比賽硬生生拖入加時，可惜最終仍未能阻止西班牙攻破防線。
「退後一步」沉重告白
經過兩天的沉澱，馬天尼斯在社交媒體上寫下心聲：「這種痛苦真的難以言喻。我曾夢想再次贏得冠軍，把獎盃帶回阿根廷。現在我需要認真思考很多事情，看看該如何前進，以及是否到了該退後一步的時候了。」這番言論被外界視為他考慮從國家隊退役的強烈訊號。
黃金世代階段性終結
自2021年坐穩阿根廷主力門將位置以來，馬天尼斯一直是球隊重返巔峰的靈魂人物，帶領球隊終結28年大賽冠軍荒，並在2022年世界盃及2024年美洲國家盃中立下汗馬功勞。目前他尚未向阿根廷足總提出正式退隊申請，但這番言論反映了他在高強度賽事後的巨大身心疲憊。若他最終選擇交出手套，將象徵阿根廷這段輝煌王朝的階段性任務正式結束。
資料或影片來源：原文刊於新假期