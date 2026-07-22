決賽11次神救仍難救主阿根廷門神馬天尼斯心碎發文暗示國家隊生涯或將畫上句號

2026年美加墨世界盃決賽落幕，衛冕冠軍阿根廷在加時賽以0:1不敵西班牙，無緣衛冕。賽後，33歲的當家門將艾美利安奴·馬天尼斯（Emiliano Martínez）在社交平台發文，除了對未能奪冠感到自責，更拋出震撼彈，坦言正在考慮是否要告別國家隊。