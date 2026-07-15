一位被診斷患有絕症球迷心中一直有個未圓夢想直到他在社交媒體上發出求助一位英格蘭球星簡單回覆讓這一切變得不再遙遠
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在世界盃四強賽事即將開打之際，一場關於善意與夢想的故事在網絡上引起熱議。英格蘭國腳高比文奴（Kobbie Mainoo）近日向一名患有絕症的球迷伸出援手，親自安排門票，助他圓夢前往阿特蘭大觀賽。
絕症球迷最後願望
來自英國的佐敦阿當斯（Jordan Adams）在八年前被診斷出患有額顳葉認知障礙症（FTD），這是一種遺傳性疾病，曾奪走他母親及多位親人的生命。儘管深知自己時日無多，佐敦多年來一直致力於為認知障礙症籌款，甚至曾背著25公斤重的雪櫃完成馬拉松。他公開表示，人生願望清單之一，就是能親眼見證英格蘭隊在世界盃四強賽的英姿。
球星一句承諾
佐敦在社交媒體上發文尋求門票，沒想到竟獲得了英格蘭中場高比文奴的親自回應。這位年僅21歲的曼聯球星僅留下「兄弟，包在我身上（I’ve got you brother）」一句話，隨即為佐敦安排了前往阿特蘭大的門票。這份突如其來的善意，讓佐敦激動不已，直言這份溫暖超乎想像。
國際足協特別邀請
這份善舉不僅感動了球迷，更引起了國際足協（FIFA）的關注。FIFA隨後聯繫佐敦，邀請他作為特別嘉賓出席賽事，並將合作發布內容，進一步推廣對認知障礙症的關注。高比文奴雖然在今屆賽事中尚未獲得上陣機會，但他在場外展現的領袖風範與人文關懷，已成為今屆世界盃最動人的篇章之一。
資料或影片來源：原文刊於新假期