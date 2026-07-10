未吹雞先停步？摩洛哥主帥控訴漏判手球！

2026世界盃八強賽事上演激烈對決，法國最終以2:0擊敗摩洛哥順利晉級。然而，比賽中出現極具爭議性的一幕，摩洛哥主教練賽後直指法國隊在首個入球前疑似手球，導致防守球員本能地停下動作，成為整場比賽的致命轉捩點。