未吹雞先停步？摩洛哥主帥控訴漏判手球！
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2026世界盃八強賽事上演激烈對決，法國最終以2:0擊敗摩洛哥順利晉級。然而，比賽中出現極具爭議性的一幕，摩洛哥主教練賽後直指法國隊在首個入球前疑似手球，導致防守球員本能地停下動作，成為整場比賽的致命轉捩點。
疑似手球引發防守停頓
比賽下半場，麥巴比 (Kylian Mbappé) 憑藉個人能力貢獻一入球一助攻。摩洛哥主教練華比 (Mohamed Wahbi) 賽後透露，在麥巴比攻入第一球前的混戰中，法國隊明顯有手球嫌疑。部分摩洛哥球員因為目擊手球發生，本能地停下防守動作等待球證吹罰。然而球證並未鳴笛，麥巴比隨即把握這個防守空檔破網。
門將保奴神勇撲救難挽敗局
摩洛哥今仗缺少進攻主力薩伊巴里 (Ismael Saibari)，形勢處於下風。上半場門將保奴 (Yassine Bounou) 表現神勇，成功撲出麥巴比的十二碼罰球，一度為球隊保留晉級希望。可惜下半場球隊未能抵擋對手攻勢，最終無力回天，連續兩屆被法國淘汰，並終止了近期的三十四場不敗紀錄。
摩洛哥小將展現奮戰精神
擁有法國與摩洛哥雙重國籍的十八歲小將保亞迪 (Ayyoub Bouaddi) 賽後表示，對賽果感到非常失望，但對於能夠代表國家拼盡全力感到自豪。主教練華比強調，這次落敗不會擊倒球隊，這批年輕球員具備深厚潛力，未來將繼續為非洲足球帶來希望。法國隊順利晉級後，將積極備戰接下來的四強賽事。
資料或影片來源：原文刊於新假期