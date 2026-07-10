VAR等足3分鐘！麥巴比12碼宴客 迪甘斯：影響節奏
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法國在世界盃8強賽事中，以2:0擊敗摩洛哥，成功晉身4強。然而，比賽上半場出現了一段小插曲，法國球星麥巴比 (Kylian Mbappé) 主射12碼時，因視像助理裁判 (VAR) 長時間覆核，導致他在罰球點前等待超過3分鐘，最終射失。此事引發了外界對VAR延遲判罰的熱烈討論。
VAR覆核耗時 麥巴比無奈等待
在上半場賽事中，法國獲得一次12碼機會。然而，VAR進行了連續兩輪的覆核，令準備主射的麥巴比 (Kylian Mbappé) 在罰球點前被迫「凍結」超過3分鐘。最終，他的射門被摩洛哥門將邦奴 (Yassine Bounou) 成功撲出。麥巴比當時曾向球證抗議，而挪威球星夏蘭特 (Erling Haaland) 亦在社交平台上發文，認為這段延遲時間實在太長。
迪甘斯抱屈：影響球員節奏
法國國家隊主教練迪甘斯 (Didier Deschamps) 賽後對此表示不滿。他指出，在如此高壓的比賽環境下，要求球員在球前苦等兩、三分鐘是非常困難的。迪甘斯強調，這並非為射失尋找藉口，但在這種情況下，球員確實難以保持高度集中，冗長的等待時間無疑打亂了麥巴比的節奏，對他準備射門造成了負面影響。
下半場將功補過 法國順利晉級
儘管上半場錯失良機，但這位27歲的球星並未因此氣餒。在下半場，麥巴比 (Kylian Mbappé) 在禁區邊緣展現出色的射術，成功取得入球，這也是他個人在本屆世界盃的第8個入球。隨後，隊友迪比利 (Ousmane Dembele) 再建一功，協助法國鎖定2:0的勝局。法國接下來將在達拉斯舉行的4強賽中，迎戰西班牙與比利時之間的勝方。
資料或影片來源：原文刊於新假期