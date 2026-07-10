VAR等足3分鐘！麥巴比12碼宴客 迪甘斯：影響節奏

法國在世界盃8強賽事中，以2:0擊敗摩洛哥，成功晉身4強。然而，比賽上半場出現了一段小插曲，法國球星麥巴比 (Kylian Mbappé) 主射12碼時，因視像助理裁判 (VAR) 長時間覆核，導致他在罰球點前等待超過3分鐘，最終射失。此事引發了外界對VAR延遲判罰的熱烈討論。