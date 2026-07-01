追平球王紀錄！麥巴比率領法國強勢殺入四強這場巔峰對決你看嗎？
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「高盧雄雞」法國隊再次展現衛冕冠軍的強大統治力！在昨日的世界盃淘汰賽中，法國以2比0擊敗「北非鐵騎」摩洛哥，不僅終結了對手近34場的不敗神話，更成功連續三屆闖入四強。
麥巴比追平球王紀錄
法國當家球星麥巴比（Kylian Mbappé）再次成為全場焦點。他在下半場推射破網，攻入個人本屆賽事的第8個入球，成功追平阿根廷球王美斯（Lionel Messi）的紀錄。此外，麥巴比更寫下歷史，成為連續兩屆世界盃皆參與超過10個入球的球員，展現出驚人的進攻效率。
驚險十二碼與傷情虛驚
比賽過程並非一帆風順，上半場法國獲得十二碼機會，由麥巴比操刀，卻被摩洛哥門將保奴（Yassine Bounou）神勇擋出。法國主帥迪甘斯（Didier Deschamps）賽後對VAR的判決節奏表示不滿，認為這影響了球員的發揮。此外，麥巴比在比賽後段因腳踝輕微扭傷被換下場，一度令球迷擔心，但他賽後親自報平安，表示身體狀況完全沒問題。
摩洛哥天才遺憾
對於18歲的摩洛哥中場新星保亞迪（Eliesse Ben Seghir）而言，這場比賽意義非凡。這位曾任法國U21隊長的小將，今年毅然選擇代表父母的家鄉摩洛哥出戰。雖然最終無緣四強，但他賽後堅定表示，這是「內心的選擇」，絕不後悔。
展望準決賽
法國隊接下來將在準決賽迎戰西班牙與比利時之間的勝方。面對即將到來的硬仗，麥巴比信心十足，強調球隊已經準備好迎接任何挑戰。法國能否延續強勢，再次衝擊冠軍寶座，全球球迷拭目以待。
資料或影片來源：原文刊於新假期